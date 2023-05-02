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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأمراض تحاصرنا.. أهالي الحي السويسري بمدينة نصر يستغيثون من تلال القمامة

صدى البلد

استغاث عدد من  أهالي منطقة الحى السويسرى فى مدينة نصر التابعة الى محافظة القاهرة ، من انتشار تلال القمامة، بقايا الهدم المنتشرة بالشوارع ، مشيرين إلى أن الحياة أصبحت مستحيلة نتيجة فى هذا التلوث البيئي وانتشار الرائحة الكريهة وانتشار البعوض والحشرات والزواحف .

وقال المواطن سامح عاطف ، في شكواه لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، "إننا نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا؛ لأنها تؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجدداً، إضافةً إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا للخطر طوال الوقت".

وأَضاف “حياتنا تأثرت وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران فيها، وهو ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان”.

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة القاهرة ، ضرورة التدخل لإزالة مخلفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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