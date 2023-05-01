نقابة الصحفيين تفتح تحقيقا في صورة مسيئة من جنازة مصطفى درويش

أعلن الكاتب الصحفى محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين عن فتح نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي تحقيقا في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال جنازة الفنان مصطفى درويش وتسببت فى استياء كثيرين.

نشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بخصوص الصورة المتداولة من جنازة الفنان الراحل مصطفى درويش، تم التواصل مع الزميل مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين لإجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإخطار مجلس النقابة بنتائج التحقيق.



صورة مسيئة

وتسببت الصورة المتداولة التى ظهر فيها مصورين بطريقة غير لائقة أثناء تغطية جنازة مصطفى درويش في استياء كثيرين.