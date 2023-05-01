عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

رحمة رياض
رحمة رياض

كشفت الفنانة رحمة رياض عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما. 

وقالت رحمة رياض فى لقاء تليفزيونى : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

وأوضحت رحمة رياض: من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.

ازمة رحمة رياض الصحية 

أثارت المطربة رحمة رياض، قلق جمهورها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، دخلت على إثرها المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من  رحمة رياض، أنها كانت حاملاً وفقدت جنينها الأول من زوجها الكسندر علوم، بعد أشهر قليلة من زواجهما.

لحظة الوداع الأخير.. انهيار خطيبة مصطفى درويش من البكاء أثناء الجنازة.. شاهد

رغم التراجع الشديد في الإيرادات.. أحمد داود يوجه ضربة لـ محمد رمضان

وطمأن جمهورها على حالتها الصحية، مؤكداً أنها تحسنت حاليا وبخير.

وعن مصير حفلاتها المقبلة ونشاطها الفني، أكّد أنّها تلتزم الراحة حالياً تحت متابعة الأطباء المعالجين، ومن المُقرر أن تستأنف نشاطها بشكل طبيعي عندما تتحسن بشكل تام.

رحمة رياض

ونشرت رحمة رياض  تغريدة عبر "تويتر"، لطمأنة جمهورها إلى صحتها، وقالت: "حبايبي شكراً على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم، تعرضت إلى وعكة صحية والحمد لله أتحسن... دعواتكم لي بالشفاء... أحبكم جدّاً".

رحمة رياض وزواجها دون مأذون

رحمة رياض، هي مطربة عراقية، تردد اسمها خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد أن أثارت جدلًا واستنكارًا واحتلت واجهة مؤشرات البحث بسبب حديثها الغريب عن طريقة زواجها بدون مأذون.

وقالت رحمة رياض إنها تزوجت على سنة الله ورسوله بدون الحاجة إلى شيخ أو مأذون - بحسب ما صرحت - واعتمدت في ذلك على قاضٍ فقط بالمحكمة.

وأثارت رحمة رياض جدلًا واسعًا في العراق، وكذلك في الأوساط العربية عبر السوشيال ميديا حيث قالت إن كثير من العراقيين يتزوجون بهذه الطريقة التي وصفتها بالشرعية مؤكدة أنه ليس زواجًا مدنيًا.

رحمة رياض الفنانة رحمة رياض المطربة رحمة رياض المطربة رحمة فنانة شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

الموسيقيين ترد على عمرو سعد بعد واقعة الإهانة.. تفاصيل

اكتشفه فنيا واخر عمله معه.. قصة تعاون مصطفى درويش مع خالد يوسف

سر تفكير مصطفى درويش في الاعتزال قبل وفاته.. مفاجأة

وفاة مصطفى درويش.. مخرجة 100 وش تنعى الفنان بكلمات مؤثرة

بطرس دانيال: غيرت لائحة المهرجان الكاثوليكي من أجل اختيار فيلم كاملة.. واستبعدنا كيرة والجن لعدم دقته تاريخيا.. حوار

الألم قاسى ومخلينى عصبى.. توفيق عبد الحميد يتعرض لإصابة شديدة بالظهر.. شاهد

لحظة الوداع الأخير.. انهيار خطيبة مصطفى درويش من البكاء أثناء الجنازة.. شاهد

أخبار الفن.. تعليق ناري من إعلامية بعد سقوط شيرين.. بكاء فنانة على الهواء.. خناقة عمرو مصطفى وويجز

ترشيحاتنا

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ