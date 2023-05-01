شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

كشفت الفنانة رحمة رياض عن غضبها الشديد بعد ان علمت بقرار شقيقها بالتبرؤ منها وبعدها سامحته عندما اعتذر لها على ما بدر منه فى فترة ما.

وقالت رحمة رياض فى لقاء تليفزيونى : "أعذره لأنه يعيش بمجتمع صعب، مجتمعنا العراقي يرفض حرية المرأة المُطلقَة، موضحةً أن الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي.

وأوضحت رحمة رياض: من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعايرون الأشخاص بأقاربهم.

ازمة رحمة رياض الصحية

أثارت المطربة رحمة رياض، قلق جمهورها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، دخلت على إثرها المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من رحمة رياض، أنها كانت حاملاً وفقدت جنينها الأول من زوجها الكسندر علوم، بعد أشهر قليلة من زواجهما.

وطمأن جمهورها على حالتها الصحية، مؤكداً أنها تحسنت حاليا وبخير.

وعن مصير حفلاتها المقبلة ونشاطها الفني، أكّد أنّها تلتزم الراحة حالياً تحت متابعة الأطباء المعالجين، ومن المُقرر أن تستأنف نشاطها بشكل طبيعي عندما تتحسن بشكل تام.

رحمة رياض

ونشرت رحمة رياض تغريدة عبر "تويتر"، لطمأنة جمهورها إلى صحتها، وقالت: "حبايبي شكراً على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم، تعرضت إلى وعكة صحية والحمد لله أتحسن... دعواتكم لي بالشفاء... أحبكم جدّاً".

رحمة رياض وزواجها دون مأذون

رحمة رياض، هي مطربة عراقية، تردد اسمها خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد أن أثارت جدلًا واستنكارًا واحتلت واجهة مؤشرات البحث بسبب حديثها الغريب عن طريقة زواجها بدون مأذون.

وقالت رحمة رياض إنها تزوجت على سنة الله ورسوله بدون الحاجة إلى شيخ أو مأذون - بحسب ما صرحت - واعتمدت في ذلك على قاضٍ فقط بالمحكمة.

وأثارت رحمة رياض جدلًا واسعًا في العراق، وكذلك في الأوساط العربية عبر السوشيال ميديا حيث قالت إن كثير من العراقيين يتزوجون بهذه الطريقة التي وصفتها بالشرعية مؤكدة أنه ليس زواجًا مدنيًا.