صدمة.. صلاح عبد الله ينعى مصطفى درويش برسالة مؤثرة

نعى الفنان صلاح عبد الله، الراحل مصطفى درويش برسالة مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على تويتر.
وكتب: "نُصاب بالذهول ونقول إزاي وليه وإمتى وفين ومش معقول وبعد مانستوعب الصدمة والمفاجأة نفتكر إنه حق ولكل أجل كتاب حتى وأنت في عز الشباب وكنت من الأحباب ياحبيبي الخير الكتير اللي عملته في حياتك يامصطفى قاعدلك في ميزان حسناتك يابني بإذن الواحد الأحد الرحمن الرحيم الغفور الكريم أرجوكم الفاتحة والدعاء للنجم الشاب فناً وخُلُقا".
عزاء مصطفى درويش
ويكون موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى درويش مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.