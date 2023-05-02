صدمة.. صلاح عبد الله ينعى مصطفى درويش برسالة مؤثرة

نعى الفنان صلاح عبد الله، الراحل مصطفى درويش برسالة مؤثرة، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: "‏نُصاب بالذهول ونقول إزاي وليه وإمتى وفين ومش معقول وبعد مانستوعب الصدمة والمفاجأة نفتكر إنه حق ولكل أجل كتاب حتى وأنت في عز الشباب وكنت من الأحباب ياحبيبي ‏الخير الكتير اللي عملته في حياتك يامصطفى قاعدلك في ميزان حسناتك يابني بإذن الواحد الأحد الرحمن الرحيم الغفور الكريم ‏أرجوكم الفاتحة والدعاء للنجم الشاب فناً وخُلُقا⁧".

عزاء مصطفى درويش

ويكون موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى درويش مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.