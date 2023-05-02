عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي

طريقة عمل حلوة جوز
طريقة عمل حلوة جوز الهند والشكولاتة الباونتي 

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل حلوى جوز الهند و الشكولاتة في المنزل،  فهي يحبها الجميع كبارا وصغارا كما أنها تعتبر من أسهل الحلويات فى إعدادها وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة .

برلمانية: طريقة إخلاء قرية "sos" من الأيتام غير صحيحة وتحولهم لقنابل موقوتة

زي المحلات .. طريقة عمل الدونتس المقلية بدون بيض


المقادير لعمل حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي 


4 كوب جوز هند ناعم
1 علبة كبيرة حليب محلى
نصف كيلو شوكولاتة (500 جرام)
1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) نشا
رشة ملح

 

طريقة عمل حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي 


نحضر وعاء كبيرا الحجم ونضع فيها الحليب المحلي والنشا والملح وجوز الهند ونقلب باستخدام ملعقة بلاستيك كبيرة حتى تتماسك المكونات وتتكون عجينة الباونتي
نقوم بتشكيل عجينة الباونتي على شكل مستطيلات على حسب الرغبة باستخدام اليد ، ثم نرصها على صينية مبطنة بورق الزبدة
نترك الباونتي في الثلاجة قليلا حتى يتماسك وأثناء ذلك نحضر الشكولاتة
نقوم بعمل حمام مائي للشيكولاتة ، فنحضر وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ، ثم نضع عليه وعاء اخر موجود فيه الشوكولاتة ونتأكد أن قاع الوعاء الذي به الشوكولاته لا
يلامس الماء ونقوم بتقليب الشوكولاته حتى تذوب تماما ثم نرفعها من على النار نقوم بغمس قطع الباونتي في الشوكولاتة المذابة باستخدام شوكة أو
ملعقة كبيرة ومسطحة ثم نضعها في الصينية المبطنة بورق الزبدة ونتركها في الثلاجة 30 دقيقة حتى تتماسك وتجف الشوكولاته عليها
سر نجاح تحضير الباونتي:
نضع قطع الباونتي في الثلاجة بعد تشكيلها وبعد تغطيها بالثلاجة حتى تخرج متماسكة .

الحليب المحلى الشوكولاتة شكولاته طريقة عمل الدونتس ملعقة كبيرة وجوز الهند قنابل موقوتة شيكولاتة شوكولاتة زى المحلات جوز الهند ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

حلوى تركية.. طريقة عمل تشيز كيك الفستق

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني

من غير كوافير وأسعار غالية.. طريقة تحضير صبغة الشعر في المنزل

طريقة عمل المحوجة بالعسل الأسود

طريقة تحضير أم علي زي المحلات

طريقة عمل تارتولات الكراميل والشكولا

ترشيحاتنا

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

انشقاق 7 ضباط و 468 جنديا عن قوات الدعم السريع

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

مفتي الجمهورية يلقي محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.. فيديو وصور

إيران تدعو خادم الحرمين لزيارتها.. كيف يؤثر البلدان على الشرق الأوسط الفترة المقبلة

استرداد 600 ألف متر خلال 3 أيام.. تفاصيل عمليات إزالة التعديات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

احذر.. القيلولة الطويلة تصيبك بأمراض خطيرة

رئيس الأركان يشهد مشروع أمان -2 لإدارة الإشارة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

فيديو

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

الذهب يتراجع ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ