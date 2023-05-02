تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل حلوى جوز الهند و الشكولاتة في المنزل، فهي يحبها الجميع كبارا وصغارا كما أنها تعتبر من أسهل الحلويات فى إعدادها وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة .



المقادير لعمل حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي



4 كوب جوز هند ناعم

1 علبة كبيرة حليب محلى

نصف كيلو شوكولاتة (500 جرام)

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) نشا

رشة ملح

طريقة عمل حلوى جوز الهند والشكولاتة الباونتي



نحضر وعاء كبيرا الحجم ونضع فيها الحليب المحلي والنشا والملح وجوز الهند ونقلب باستخدام ملعقة بلاستيك كبيرة حتى تتماسك المكونات وتتكون عجينة الباونتي

نقوم بتشكيل عجينة الباونتي على شكل مستطيلات على حسب الرغبة باستخدام اليد ، ثم نرصها على صينية مبطنة بورق الزبدة

نترك الباونتي في الثلاجة قليلا حتى يتماسك وأثناء ذلك نحضر الشكولاتة

نقوم بعمل حمام مائي للشيكولاتة ، فنحضر وعاء كبير ونملأ ربعه بالماء ونتركه على نار هادئة حتى يسخن ، ثم نضع عليه وعاء اخر موجود فيه الشوكولاتة ونتأكد أن قاع الوعاء الذي به الشوكولاته لا

يلامس الماء ونقوم بتقليب الشوكولاته حتى تذوب تماما ثم نرفعها من على النار نقوم بغمس قطع الباونتي في الشوكولاتة المذابة باستخدام شوكة أو

ملعقة كبيرة ومسطحة ثم نضعها في الصينية المبطنة بورق الزبدة ونتركها في الثلاجة 30 دقيقة حتى تتماسك وتجف الشوكولاته عليها

سر نجاح تحضير الباونتي:

نضع قطع الباونتي في الثلاجة بعد تشكيلها وبعد تغطيها بالثلاجة حتى تخرج متماسكة .