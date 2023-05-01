برلمانية: طريقة إخلاء قرية "sos" من الأيتام غير صحيحة وتحولهم لقنابل موقوتة

أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أنها تابعت من المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ورقة عليها ختم النسر صادر من قسم أول مدينة نصر، بخصوص إخلاء دار وقرية "sos" للأطفال، مشددة على أن إخلاء الأطفال بهذه الطريقة أسلوب خاطئ، ولا يجب أن نحول الأشخاص لقنابل موقوتة من طريقة التعامل معهم.

وأوضحت "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك مطالبات بإخلاء الدار وقرية الرعاية للأيتام يوم الأربعاء، وتطالب بوقف الإخلاء وتشكيل لجنة لتفهم الأمور، حيث إنها تقدمت بطلب إحاطة أمس.

وأشارت إلى أنه ليس هناك معلومات كاملة عن الموضوع، مشددة أن وزارة التضامن لا تمتلك أي فكرة عن القرار والموضوع بشكل عام، مؤكدة أن هناك شق مهم وهو فكرة استسهال الحصول على الأماكن وهدمها من أجل الاستثمارات العقارية وبناء الأبراج وإزالة الحدائق من أجل بناء الأبراج السكنية وهذه الطريقة غير صحيحة.

ونوهت بأنه يفترض أن يكون هناك تنويه وموضوع مبرر قبيل إقامة أي مشروعات أو إزالة أماكن وحدائق بدون أي تفكير، موضحة أن هؤلاء الأيتام موجودين في أفضل نظام للرعاية وهو وجود أم وتربيتهم بطريقة أقرب إلى الطريقة الطبيعية وشكل الأسرة، حيث إن الرعاية في الدار تستمر حتى زواج الأيتام وتعليمهم.