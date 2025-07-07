عايز تاكلها؟.. 4 طرق مفيدة لتناول الشوكولاتة دون أضرار

قالت الدكتورة سارة شوقي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشوكولاتة من الممكن أن تكون مفيدة جدا تحت أكثر من شرط، أولها إختيار النوع الجيد، والأخر هو عدم الإفراط فى تناولها، وتناول مربع أو مربعين فقط.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يجب إختيار نوع الشوكولاتة التي يحتوي على نسبة 70% داكن أو أكثر، لان الأنواع الأخري تكون غنية بالسكر والدهون المتحولة.

وتابعت أنه عند الإفراط فى تناول الشوكولاتة، تكون الأضرار فى الإصابة فى أمراض كثيرة مثل: السكر، معقبة: “عند الإلتزام بشروط تناولها، فإنها تحتوي على مضادات أكسدة، وبالتالي الحماية من الشيخوخة وزيادة هرمونات السعادة وتحسين الإكتئاب”.