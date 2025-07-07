الزراعة: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن جميع الحيوانات التي كانت موجودة ستظل بحديقة الحيوان، مع إضافة أنواع جديدة، مشددًا على أن طريقة عرض الحيوانات ستعتمد على محاكاة بيئاتها الطبيعية، ما يوفر تجربة واقعية وممتعة للزوار، ويُظهر الحيوانات في ظروف قريبة من بيئتها الأصلية.

وأضاف القرش، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة استعانت بكبرى الشركات العالمية، إلى جانب خبراء واستشاريين دوليين، لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بالحديقة، بما يسهم في تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته المهنية، وتحقيق معايير الإدارة الحديثة لرعاية الحيوانات البرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تضم نخبة من الأطباء المتخصصين في التعامل مع الحيوانات البرية، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية ويضمن جودة الخدمات المقدمة داخل الحديقة، بما يعكس حرص الدولة على توفير تجربة إنسانية وترفيهية متكاملة وآمنة للزوار.