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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب جرار زراعي ومصرع قائده في طهطا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب جرار زراعي على جانب الطريق، مما أسفر عن مصرع قائده في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بانقلاب جرار زراعي على الطريق ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير الجرار الزراعي، والذي كانت مقطورته محملة بالطوب الأحمر، قيادة المدعو "أحمد ش.م.م" 60 عامًا، مزارع، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحراف الجرار وانقلابه دون المقطورة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الجرار في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وأفاد شقيق المتوفى المدعو "عمر" 52 عامًا، مهندس زراعي، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما حدث، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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