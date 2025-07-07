عصام شيحة: مصر من أوائل الدول المشاركة في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر دولة فاعلة فى محيطها الإقليمي والدولي، حيث إنها كانت من أوائل الدول التي شاركت فى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر منذ اللحظة الأولي وهي لديها قناعة بأهمية حقوق الإنسان والقيم الإنسانية الرفيعة، ولكن مصر فى فترة من الفترات تقريبا ما يقرب من ال20 عاما فى أنها لا تقدم تقاريرها الدولية.

وتابع أنه مع إنطلاق دستور 2014، تم وضع تقريبا 100 مادة تتحدث عن الحريات العامة، حيث أنه فى المادة 93 تم التحدث عن أن مصر ملتزمة بكافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.