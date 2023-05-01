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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات .. طريقة عمل الدونتس المقلية بدون بيض

صدى البلد

يعد الدونتس من المعجنات التي يعشقها الكثير ولكن تعد من الوصفات التي لا تقدمها الكثير من السيدات في المنزل ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الدونات المقلية بدون بيض.

مقادير عجينة الدونات بدون بيض

3 1/2 كوب من الدقيق
1/4 كوب من الزيت
1/2 كوب من الحليب الدافئ
1 كوب من الماء الدافئ
1 ملعقة كبيرة من البيكينج باودر
1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
2 ملاعق كبيرة من السكر
رشة من الملح

""للوجه و الحشو""

1 كوب من السكر
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا
شوكولاتة بيضاء او نوتيلا للحشو (اختياري)

طريقة التحضير 
في وعاء عميق , ضعي الماء و الحليب و السكر و الخميرة و كوب واحد من الدقيق و قلبيهم جيدا حتى تتجانس المكونات ثم غطي الوعاء و اتركيه ليتخمتر في مكان دافئ لمدة 10 دقائق
ضيفي الزيت و البيكينج باودر و الملح و باقي كمية الدقيق , ضعي الدقيق بالتدريج اثناء العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة و طرية

ضعي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق و افرديها بارتفاع 2 سنتيمتر
قطعي العجينة على شكل الدونات باستخدام القطاعة او صحن دائري , ثم اصنعي في كل قطعة دونات فتحة صغيرة باستخدام غطاء بلاستيكي , مع مراعاة رش القطاعة بالدقيق حتى لا تلتصق في عجينة الدونات

ضعي زيت غزير في اناء على النار حتى يصبح متوسط الحرارة , ثم اقلي الدونتس في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون

اقلبي الدونتس و اقليها من الجهة الأخرى حتى يصبح لونها ذهبي ثم ارفعيها من على النار و صفيها من الزيت

اخلطي السكر و الفانيليا في صحن و ضعي فيه وحدات الدونتس و هي ساخنة و قلبيها حتى يغطيها السكر من كل الجهات

يمكنك أيضا عمل فتحة صغيرة و حشو الدونت بالشوكولاتة الذائبة أو النوتيلا في حالة الرغبة
قدمي الدونتس و هي ساخنة لضيوفك و استمتعي معهم بطعمها الرائع ورائحتها المميزة.

وبالهناء و الشفاء.

طريقة عمل الدونات الشوكولاتة طريقة عمل الدونتس طريقة عمل الدونات المقلية دونتس

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