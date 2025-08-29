عبدالمنعم فؤاد : الأزهر لم يخرج متطرفين أو تكفيريين على الإطلاق

علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر وعميد كلية الوافدين السابق على لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بشأن تطبيق مادة التربية الدينية؛ قائلا إن الدين هو منهج حياة ولم يأتي لكي يوضع في المتحف المصري، ونود أن تطبق مادة الدين حتى يعرف كل شخص ما له وما عليه، وهي مادة ستحفظ جوهر المجتمع.

تطبيق مادة الدين

وأكد المشرف على رواق الأزهر خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري على أنه يجب ألا يقابل تطبيق مادة الدين في المدارس بالضيق بل بالفرحة، فهو ينير الفكر والوجوه، وإذا سألت الأوئل في الثانوية ستجدهم من حافظي القرآن الكريم.

ترابط المصريين

ولفت إلى أن مصر البلد الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها هزة اجتماعية، وذلك لترابط المصريين كافة من المسلمين والأقباط، ولا يمكنك أن تفرق بين المسلمين والمسيحيين.



وشدد على أن الأزهر لم يخرج متطرفين على الإطلاق، ولم يخرج تكفيريين أو متطرفين، بل أخرج علماء على مستوى العالم.

60 ألف طالب وافد

وأوضح أن جامعة الأزهر فرع مدينة نصر يوجد بها نحو 60 ألف طالب وافد من كافة أنحاء العالم الإسلامي، هل فيه دولة قالت إن الأزهر صدر لنا متطرفين؟.