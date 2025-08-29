هل التسامح في الحق أفضل من أخذه؟.. يسري جبر يجيب

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول ما إذا كان الأفضل للإنسان أن يتمسك بحقه حتى لو أدى ذلك إلى غضب الطرف الآخر، أم يتنازل ويفوض أمره إلى الله، موضحًا أن المسألة تختلف بحسب حال الشخص وظروفه.

وقال الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "إذا كان الإنسان محتاجًا لحقه، وحياته ستتأثر بتركه، فعليه أن يحرص على أخذه، حتى ولو غضب الآخرون، فهذا حقه المشروع، أما إذا كان الله قد أغناه من أبواب أخرى، وهذا الحق لن يؤثر على معيشته، فالتنازل عنه يكون أفضل، وثوابه عظيم عند الله، خاصة إذا كان التنازل يقوّي روابط الأسرة ويزيد المودة وصلة الرحم".

وضرب مثالًا بحالة الميراث، فإذا كان أحد الورثة ميسور الحال، بينما إخوته في حاجة، فالتنازل عن نصيبه لهم من أعظم أبواب الثواب؛ لأنه لا يضر حياته، وفي الوقت نفسه يقوي روابط القرابة ويزيد المحبة.

الدكتور يسري جبر: النبي كانت عادته التنازل عن حقه لأمته

وأكد الدكتور يسري جبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته التنازل عن حقه لأمته، وهو فعل أهل العزائم وأهل الإحسان الذين يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى، ومع ذلك، شدد على أن طلب الحق ليس حرامًا، بل مباح، بل قد يكون واجبًا أحيانًا لتأديب من يعتادون أكل حقوق الناس، حتى لا يستهتروا بحقوق الآخرين.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن هناك مراتب عدة: فقد يتنازل الإنسان عن حقه كليًا، أو عن جزء منه، أو يحصل عليه بالرفق والحسنى، أو أحيانًا بالقضاء إذا كان الطرف الآخر معروفًا بالمماطلة وأكل الحقوق. مشيرًا إلى أن الإسلام يأمر بالعدل والإحسان معًا، فقال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى".

وقال الدكتور يسري جبر "المعيار الأهم هو أن يبتعد المسلم عن الظلم قدر استطاعته، فالظلم ظلمات يوم القيامة، أما أخذ الحق أو التنازل عنه فيدور بين المباح والفضل".