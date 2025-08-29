قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم
ريهام حجاج برفقة مجدي يعقوب من الساحل الشمالي
كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
مناديل وولاعات وبارفانات.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق
الأهلي يهزم اتحاد بسيون بـ 9 أهداف في دوري السيدات
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة
عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية
قرار عاجل بشأن البلوجر هاجر سليم لنشرها مقاطع فيديوهات خادشة
ما تستهترش بيه.. حسام موافي يحذر من ارتفاع درجات الحرارة المستمرة
5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

5 ضوابط.. يسري جبر: هذا سر البركة في البيع والشراء

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن التدين الحقيقي لا يقف عند حدود المظاهر أو الأسماء، وإنما يدخل إلى القلب فيظهر أثره في السلوك والمعاملة، موضحًا أن هناك من يلتزم بالشكل الظاهري للتدين، لكنه في المعاملات يكذب أو يخون أو يخلف وعده، مع أن الإيمان الصادق يقتضي الصدق والأمانة في كل قول وفعل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾.

الدكتور يسري جبر: الدين يقوم على 3 مراتب

وأضاف الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الدين يقوم على 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فلا يكتمل الدين إلا بتحقق هذه الأركان معًا، ومن مظاهر ذلك الصدق في البيع والشراء؛ فالبائع مأمور أن يبين حقيقة السلعة وما فيها من عيب، والمشتري مأمور بالصدق في الثمن ودفعه كاملًا، فإذا صدقا وبينا بارك الله لهما في بيعهما وشرائهما، أما إذا كذبا أو غشّا نزعت البركة من المال والسلعة.

وأوضح الدكتور يسري جبر أن الحديث الشريف: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" يدل على أن الغش والكذب لا يتركان أثرًا محمودًا، بل ربما يحرم الإنسان من السلعة أو المال بسبب سوء النية.

وبيّن الدكتور يسري جبر أن من فقه الحديث مسألة "ما لم يتفرقا"، حيث اختلف العلماء في المقصود بها؛ فالإمام مالك يرى أن التفرق يكون بالأقوال، فإذا أتم الطرفان عقد البيع بالإيجاب والقبول وتم تحديد السلعة والثمن وتوفرت الشروط، انعقد البيع حتى لو جلسا بعد ذلك في حديث آخر، بينما يرى الشافعية أن التفرق يكون بالأبدان، أي أن لكل طرف حق التراجع ما داما في مجلس العقد، فإذا افترقا بالأجساد لزم العقد.

ضوابط البيع والشراء

وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن الخروج من الخلاف مستحب، حتى يكون عقد البيع صحيحًا على كل المذاهب، مبينًا أن شروط البيع تشمل البائع والمشتري والسلعة والثمن والصيغة، فالعاقدان يجب أن يكونا بالغين، عاقلين، راشدين، مالكين لما يبيعان أو يشترون، والسلعة يجب أن تكون نافعة ومباحة البيع شرعًا، والثمن متداولًا بين الناس.

وأكد الدكتور يسري جبر، أن مراعاة هذه الضوابط الفقهية، إلى جانب الصدق والإحسان، هي ما يحقق البركة في البيوع، ويجعل المعاملة موافقة للشرع ومباركة من الله تعالى.

الدكتور يسري جبر يسري جبر البيع والشراء البيع البركة في البيع والشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي

من ساحات القتال إلى التخلص من حياتهم.. محاربو إسرائيل القدامى يواجهون أشباح الحرب

أسلحة - ارشيفي

الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثالثة من السلاح في لبنان

ارشيفي

الجيش البولندي يقرر وقف تحليق مقاتلات اف-16

بالصور

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لا تعيد تسخين الأرز .. خطر صامت في انتظارك

إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي
إعادة تسخين الأرز قد يسبب التسمم الغذائي

تحدب الظهر| ما أسبابه وما مضاعفاته وكيف يمكن علاجه؟

تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟
تحدب الظهر.. ما أسبابه؟ وما مضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه؟

الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان
فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

فيديو

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد