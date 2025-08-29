بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين

قال الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف إن الأمة التي نعيش فيها تقوم على رجال الدين، ثم بعد ذلك مدرس اللغة العربية، موضحًا إذا أراد أحد أن يضرب في ثوابت هذه الأمة فهو يضرب في رجال الدين.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض الأعمال الدرامية، تقوم بإظهار الشيوخ بشكل ساخر أو عنيف، وأن هذا أمر غير مقبول.

بتاع فتة وأكل

ولفت إلى أن البعض يشوه عالم الدين، ويظهرون أنه "بتاع فتة وأكل"، وأن هذا يضر المجتمع، وعلينا التصدي لأي من هذه الأشياء.

وأنفعل على الهواء قائلا :" هناك أعمال فنية تظهر رجل الدين أنه يختفي وراء ملابس الدين، وأن الجميع يتخيل أن رجال الدين كلهم مثل هذا العمل الفني، وهذا أمر مخالف".