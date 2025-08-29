قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ عن اعتماد جميع المعاهد الأزهرية المرشحة لنيل الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطور حديث تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.


وأعرب رئيس المنطقة عن خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجميع قيادات الأزهر، على ما يقدمونه من دعم للمناطق والمعاهد الأزهرية وما يشهده الأزهر من طفرة في التطور التعليمي المستمر.

وأشار إلى أن المنطقة ماضية بقوة في توفير معايير الجودة والاعتماد لأكبر عدد من المعاهد التابعة لها بكافة المراحل التعليمية.


كما وجَّه الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، الشكر لإدارة الجودة وأعضائها بالمنطقة على الجهود المتواصلة والمكثفة التي ترجمت في هذا النجاح الكبير.

كما تقدم رئيس المنطقة وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ بخالص الشكر والتقدير لقادة المعاهد المعتمدة ولأعضاء الجودة بها وبالإدارات التعليمية، على ما بذلوه من جهود طوال العام المنقضي لتحقيق هذا المردود الطيب.
 

11 معهدًا ابتدائيًا و 7 روضات

من جانبه، أشار مسؤولو الجودة والاعتماد بالمنطقة إلى أن منطقة كفر الشيخ الأزهرية تقدمت بعدد 11 معهدًا ابتدائيًا و 7 روضات، لنيل الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024- 2025م، وقد نجحت جميعها في اجتياز المعايير والحصول على الاعتماد.

 ومن جانبه، أوضح مدير الجودة، أن المعاهد الأزهرية التي نجحت في الحصول على الاعتماد هي: معهد شمشيرة بإدارة فوة- روضة معهد القصابي بإدارة سيدي سالم- روضة معهد بيلا- روضة معهد دسوق الابتدائي النموذجي- روضة معهد سنهور المدينة الابتدائي القديم بإدارة دسوق- روضة معهد الوزارية بالرياض- روضة معهد قبريط بإدارة فوة التعليمية الأزهرية.

كفر الشيخ الأزهر المنطقة الأزهرية

