رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات المؤتمر العلمي السابع لقسم الأطفال.. صور

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي السابع لقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري، والذي أقيم بمقر الكلية، بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأطفال من جامعات القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق، فضلًا عن ممثلين من وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات العامة.

جاءت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب السابق، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، والدكتورة نهلة نصير، وكيل كلية الطب البشري للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال ومقرر المؤتمر، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، بالضيوف والمشاركين في المؤتمر، مشيدًا بجهود قسم طب الأطفال في تنظيم هذا الحدث العلمي الهام الذي يساهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية على المستويين الأكاديمي والمجتمعي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن كلية الطب والمستشفيات الجامعية بالجامعة تمثل صرحًا طبيًا متميزًا يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، فضلًا عن دوره المحوري في تدريب الكوادر الطبية الشابة وإعداد جيل من الأطباء المتميزين.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على أن تخرج مثل هذه المؤتمرات العلمية بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بما يخدم المرضى ويرفع من كفاءة المنظومة الصحية.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى فتح باب القبول بجامعة كفر الشيخ الأهلية للعام الأكاديمي الجديد، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعة الحكومية في خدمة المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي أولى للعملية التعليمية والصحية اهتمامًا كبيرًا من أجل بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية يعكس حرص الجامعة على الانفتاح على المجتمع ومواجهة التحديات الصحية المتجددة، مشيرة إلى أن قسم طب الأطفال من الأقسام الحيوية التي تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وهو ما يعزز من الدور التنموي والخدمي للجامعة.

وفي كلمته، أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، أن الكلية تسعى باستمرار إلى تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الصحية المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في مجال طب الأطفال.

وأكدت الدكتورة نهلة نصير، وكيل كلية الطب البشري للدراسات العليا والبحوث، أن الكلية تدعم الباحثين وتشجع على الإنتاج العلمي المتميز، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لعرض الأبحاث العلمية ومناقشتها بما يثري المعرفة الطبية ويساعد على تحسين الممارسات العلاجية.

ومن جانبه، صرح الدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال ومقرر المؤتمر، بأن المؤتمر يسعى إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موضحًا أن مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في طب الأطفال تضيف قيمة علمية كبيرة وتثري جلسات النقاش.