بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا مدارس لمستلزمات الطلاب.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

‏افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرض "أهلًا مدارس" بشارع مصنع الغزل_ شرق مدينة كفرالشيخ، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة، تصل لـ 50٪؜، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفرالشيخ

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية التعليم بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة، وممثلى جهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن معرض «أهلًا مدارس» لمستلزمات الطلاب تم افتتاحه بتخفيضات تصل لـ 50٪؜ ، والذي يستمر لمدة 30 يوم بتخفيضات من 15 لـ 50% على المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن 15 لـ 30% على السلع الغذائية، ويضم 22 عارضاً للمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلي 9 عارضين للسلع الغذائية، مكلفاً بافتتاح معارض "أهلًا مدارس" بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، فضلاً عن السلع الغذائية الأساسية ومنها "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات، وغيرها.

وأشار إلى أن ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة لأهالينا في محافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
عاطف كامل
الرضاعة
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
