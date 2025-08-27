محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. صور

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشاكل الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة لحلها وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء مناقشة مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، ومشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب ملفات حيوية مثل، التصالح، وتقنين أراضي الدولة، مواجهة التعديات، تحسين البيئة، الاستثمار وخلق فرص عمل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعالة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لصوت المواطن من خلال كافة قنوات التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها.

وأشار إلى أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة بين جميع الجهات السياسية والتنفيذية من أجل تقديم خدمات تليق بأهالي كفرالشيخ الكرام وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، قائلاً: «كلنا فريق عمل واحد.. نحو هدف واحد وهو راحة المواطن، وكلنا موجودين لخدمة أهالينا الطيبين، والتغيير الحقيقي إلى جودة الخدمات بيبدأ لما كل واحد فينا يشتغل بتفانٍ وإخلاص علشان بلده».