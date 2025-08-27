قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة الأندية تعلن أفضل 4 أهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
محافظات

محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. صور

محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشاكل الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة لحلها وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشؤون مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء مناقشة مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق، الإسكان، الزراعة، مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، ومشروعات "حياة كريمة"، إلى جانب ملفات حيوية مثل، التصالح، وتقنين أراضي الدولة، مواجهة التعديات، تحسين البيئة، الاستثمار وخلق فرص عمل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعالة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لصوت المواطن من خلال كافة قنوات التواصل مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها.

 وأشار إلى أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة بين جميع الجهات السياسية والتنفيذية من أجل تقديم خدمات تليق بأهالي كفرالشيخ الكرام وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، قائلاً: «كلنا فريق عمل واحد.. نحو هدف واحد وهو راحة المواطن، وكلنا موجودين لخدمة أهالينا الطيبين، والتغيير الحقيقي إلى جودة الخدمات بيبدأ لما كل واحد فينا يشتغل بتفانٍ وإخلاص علشان بلده».

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

تشابي ألونسو

توني كروس يحذر تشابي ألونسو: التاريخ لا يكفي في ريال مدريد والبطولات هي الفيصل

الأهلي

موقف رمضان صبحي ومصطفى فتحي من لقاء الأهلي

منتخب إثيوبيا

قائمة إثيوبيا لمواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

