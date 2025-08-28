رفع كفاءة أعمال النظافة والمسطحات الخضراء بحي غرب كفر الشيخ

واصل حي غرب كفر الشيخ تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وحرصًا على تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

شملت الأعمال اليوم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والجزيرة الوسطى، وجرى ري النباتات والأشجار لضمان الحفاظ على مظهرها الحيوي وتجميل الشوارع.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، مشددًا على الاستمرار في المتابعة اليومية وتوفير كل الدعم اللازم للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.