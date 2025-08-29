قبل مواجهة بيراميدز.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي

زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن جاهزية نجمي الفريق.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “محمد بن رمضان وطاهر محمد طاهر جاهزين”.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة مهمة في الدوري المصري أمام بيراميدز ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي بيراميدز في التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مواجهة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة؛ إذ أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعاني الثاني من تمزق في عضلة الفخذ اليسرى.

كما يغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري بسبب شد في العضلة الأمامية، وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.