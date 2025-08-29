تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات مسابقة الدوري، وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير استعداداً لتلك المباراة قبل ان يختار الاسباني القائمة التي سيدخل بها المعسكر المغلق .

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير في حراسة المرمي ومعهما أشرف داري، احمد عابدين مصطفى العش، محمد هاني، أحمد رمضان، كريم فؤاد وأليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي جراديشار ومحمد شريف.

