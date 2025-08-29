هل فكرة تجسيد الأنبياء محرمة .. أزهري يوضح

قال الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، إن رأي الدين ليس رأي أفراد بل هو رأي مؤسسات، وأن الأزهر ودار الإفتاء المصرية، هم من لهم الحق في التوجيه بالأمر الخاصة بالدين الإسلامي، ففي حالة عرض فيلم أو عمل درامي يخالف أي يتعارض مع الأمور الدينية يواجه ذلك.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأزهر لا يراقب كل الأفلام التي تعرض عبر القنوات الفصائية، ولكن إذا حدث مشكلة يتدخل، وأن الأزهر يتحدث بلسان كل المسلمين.

ولفت إلى أن فكرة تجسيد الأنبياء محرمة، لآن أمور الأنبياء مقدسة، ولا يمكن لأحد تجسيد شخصيات الأنبياء، لكن تجسيد الصحابة أمر مختلف عن الأنبياء.