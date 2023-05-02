الصين .. قرارات حظر الخروج تتضاعف مع تشديد السلطات الرقابة السياسية

تمنع الصين بشكل متزايد الأشخاص من مغادرة البلاد ، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الأجانب ، وهي رسالة متنافرة حيث تقول السلطات إن البلاد مفتوحة للأعمال التجارية بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على فيروس كورونا.

وتعرض العشرات من الصينيين والأجانب في شرك حظر الخروج ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة الحقوق الحماية Safeguard Defenders ، بينما وجد تحليل لرويترز زيادة واضحة في قضايا المحاكم التي تنطوي على مثل هذا الحظر في السنوات الأخيرة ، وتعرب جماعات الضغط التجارية الأجنبية عن قلقها، حول هذا الاتجاه.

وجاء في تقرير حماية المدافعين عن الحماية: 'منذ أن تولى شي جين بينغ السلطة في عام 2012 ، وسعت الصين المشهد القانوني لحظر الخروج واستخدمته بشكل متزايد ، وأحيانًا خارج التبرير القانوني'.

وقالت لورا هارث ، مديرة حملة المجموعة: 'بين 2018 ويوليو من هذا العام ، تنص على ما لا يقل عن خمسة قوانين (صينية) جديدة أو معدلة استخدام حظر الخروج ، ليصبح المجموع اليوم 15 قانونًا'.

وتقدر المجموعة أن 'عشرات الآلاف' من الصينيين ممنوعون من الخروج في أي وقت. كما يستشهد بورقة أكاديمية 2022 لكريس كار وجاك ووردسن التي وجدت 128 حالة لأجانب تم حظر خروجهم بين عامي 1995 و 2019 ، بما في ذلك 29 أمريكيًا و 44 كنديًا.

يأتي الاهتمام بمنع الخروج من الصين والولايات المتحدة. تصاعدت التوترات بسبب الخلافات التجارية والأمنية.

ويتناقض هذا مع رسالة الصين التي مفادها أنها تنفتح على الاستثمار الخارجي والسفر ، حيث خرجت من عزلة بعض من أشد قيود العالم على انتشار فيروس كورونا.

يُظهر تحليل رويترز لسجلات حظر الخروج ، من قاعدة بيانات المحكمة العليا الصينية ، زيادة ثمانية أضعاف في القضايا التي تشير إلى الحظر بين عامي 2016 و 2022.

عززت الصين الأسبوع الماضي قانونها لمكافحة التجسس ، مما سمح بفرض حظر خروج على أي شخص ، سواء كان صينيًا أو أجنبيًا ، يخضع للتحقيق.

معظم القضايا الواردة في قاعدة البيانات التي تشير إلى حظر الخروج هي قضايا مدنية وليست جنائية. ولم تجد رويترز أي شيء يتعلق بأجانب أو تخريب سياسي حساس أو قضايا تتعلق بالأمن القومي.

وبالمقارنة ، تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظر سفر على بعض المشتبه فيهم جنائياً ولكن ليس بشكل عام للدعاوى المدنية.

لم ترد وزارة الأمن العام الصينية على طلبات رويترز للتعليق على قرارات حظر الخروج ، بما في ذلك الاستفسارات بشأن عدد الأفراد الخاضعين لها ، بما في ذلك الأجانب.

أحد الأشخاص الذين مُنعوا من مغادرة الصين هذا العام هو تنفيذي سنغافوري في شركة مينتز للعناية الواجبة الأمريكية ، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

ولم ترد الشركة والمدير التنفيذي ومكتب الأمن العام الصيني على طلبات التعليق.

وقالت مينتز في أواخر مارس آذار إن السلطات داهمت مكتب الشركة في الصين واحتجزت خمسة موظفين محليين. وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت إن مينتز يشتبه في ضلوعها في عمليات تجارية غير مشروعة. وقالت شركة الاستشارات الإدارية الأمريكية الأسبوع الماضي إن الشرطة زارت مكتب شركة Bain & Co في شنغهاي واستجوبت الموظفين.

قال ليستر روس ، المحامي المخضرم في الصين الذي تعامل مع قضايا حظر الخروج ، 'بسبب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين ، ازدادت أهمية خطر (حظر الخروج) هذا'.

قال روس ، رئيس لجنة سياسة الصين في غرفة التجارة الأمريكية ، 'لقد رأيت زيادة في الشركات والكيانات التي تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر وتطلب نصيحتنا بشأن كيفية الاستعداد وتقليل مخاطر حظر الخروج'.