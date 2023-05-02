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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 370 طن قمح محلي مخلوط بمستورد داخل أحد المطاحن بالشرقية ..شاهد

جانب من الحملة
جانب من الحملة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

 

ومن جانبها أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة الاداره ومتابعه موسم توريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ حيث قامت ادارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن ومفتشي الإدارة بالاشتراك مع حمله اداره شرطه التموين بالشرقيه ومباحث التموين وكذا مفتشي المديريه حيث تم ضبط كميه من القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ مقدارها ٣٧٠ طن قمح محلي مخلوط بقمح مستورد داخل احد المطاحن التي تقوم بإنتاج الدقيق الفاخر استخراج ٧٢٪ وكذلك كميه مقدارها ٤٠ طن دقيق فاخر منتج من نفس القمح المحلي وتحرر المحضر رقم ٤٥٣٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد المدير المسؤول للمطحن لاستخدامه قمح محلي في إنتاج الدقيق الفاخر مخالفا القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنه ٢٠٢٣.

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كما تم تحرير المحضر رقم ٢٠٦٧ جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتحرير المحضر رقم ٢٠٦٨ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الاغذيه وتم عرض المحاضر علي النيابه العامه المختصة لاتخاذ شئونها حيال المخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم المرور علي المواقع التخزينية والتي تقوم باستقبال القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ بالعاشر من رمضان ( صوامع العاشر+ بنكر العاشر) التابعه لشركه مطاحن شمال القاهرة للإشراف على عمليه التوريد وتذليل اي عقبات تواجه الموردين و التأكد من الالتزام بالضوابط المنظمه لاستقبال القمح المحلي وفي ضوء القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنه ٢٠٢٣

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إدارة تموين العاشر من رمضان الشرقية الأنشطة التموينية التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرقابة على الاسواق العاشر من رمضان

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