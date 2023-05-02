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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي

يستضيف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” من فريق مانشستر سيتي.

وتلقى أرسنال خسارة قاسية أمام مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واعترف ميكيل أرتيتا ، خلال المؤتمر الصحفي لفريق تشيلسي، بأن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لم تعد بأيدي آرسنال، إذ يتوقف تتويج الجانرز على نتائج السيتي، مشددا في الوقت نفسه أن الفريق سيحاول تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية.

وفي المقابل، يطمح فريق تشيلسي “الجريح”، في حسم ديربي لندن لصالح وتذوق طعم الفوز الأول تحت قيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد في ولايته الثانية.

وتولى لامبارد قيادة تشيلسي في شهر أبريل الماضي، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري خلفا للمدرب جراهام بوتر الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وخسر لامبارد 4 مباريات منذ توليه تدريب تشيلسي، إذ ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام ريال مدريد 2-0 ذهاب ونفس النتيجة إيجابا، كما سقط أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي وضد برايتون 2-1 في نفس المسابقة.

ترتيب آرسنال وتشيلسي:

ويحتل آرسنال المركز الثاني في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول مع تبقي لقاء مؤجل للأخير، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي أرتيتا مانشستر سيتي

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