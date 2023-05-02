سقوط شخص من قطار في بني سويف

أصيب طالب، باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، وذلك إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص إثر سقوطه من قطار قرب مزلقان الشناوية شمال بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى «راغب. إ. ر»، 15 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والقدمين والذراعين وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.