شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر ان ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة DEUBULK CANSEN القادمة من , كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ 1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .



وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.