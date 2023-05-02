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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل اجتماع رئيس اتحاد الناشرين العرب مع مدير عام الألكسو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اجتمع رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، على هامش معرض تونس الدولي للكتاب، مع الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" بمقر المنظمة لبحث أوجه التّعاون بين المنظمة واتحاد الناشرين العرب.

وأفاد المدير العام للألكسو بأهمّية اتحاد الناشرين العرب وبدوره الفاعل في مجال النشر وتوفير الزاد المعرفي من خلال معارض الكتاب وتنظيمه مشاركة الناشرين في المعارض العربية والدولية.

وفي نفس السياق أكّد محمد رشاد أن ألكسو تُعدّ بيت العرب المتخصص للثقافة، وهي عنصر فعّال وأساسي في نشر المعرفة تربويًا وثقافيًا وعلميًا.

وخلال الاجتماع عرض رئيس الاتحاد الرؤية الاستشرافية لدور الكتاب ونوعية ما ينشر ويُعرض في المعارض، مؤكدًا على أن الناشر لا بدّ أن يُقدم الأفضل للقراء والارتقاء بصناعة الكتاب موضوعًا ونشرًا.

وأشاد المدير العام في السياق ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الناشرين العرب لمواصلة تنظيم المعارض وإتاحة الفرصة للقراء للاطلاع على الجديد وتوفير الكتاب الذي هو غذاء الفكر، مبديا استعداد ألكسو للتعاون مع الاتحاد بما يخدم دوره ليبقى رافدًا يخدم المعرفة بجميع مكوناتها.

كما ناقش رئيس الاتحاد محمد رشاد بمناقشة مشروع لتنمية صناعة النشر والمعرفة في كل من: موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر الذي يسعى الاتحاد لتنفيذه برعاية جامعة الدول العربية، على أن تشارك عبر أحد أجهزتها في متابعة خطوات تنفيذه من قبل اتحاد الناشرين العرب.

واقترح تقديم المشروع لكل الجهات التي يمكن أن تمول هذا المشروع حيث يسعى الاتحاد عبر هذا المشروع غير المسبوق لتفعيل صناعة النشر وتحفيز القراءة في هذه الدول عبر عدد من البرامج تمتد لمدة عامين من خلال برنامج يقترح اتحاد الناشرين العرب تنفيذه برعاية ودعم جامعة الدول العربية.

ويقدم هذا البرنامج رؤية للنهوض بـ الناشر/ المكتبة/ القارئ/ المؤلف، وبالتالي سينعكس هذا على اقتصاديات الثقافة والتعليم والعلوم في الدولة التي سينفذ بها البرنامج، كما يهدف البرنامج إلى تقديم أجيال جديدة من المثقفين والمؤلفين على الساحة العربية.

كما تطرق اللقاء للوثيقة النهائية لمشروع تطوير الجودة بدور النشر في الدول العربية وإنجاز معيار الجودة في دور النشر وأهميته حيث وقع الاتفاق على برنامج عمل لتفعيل هذا المشروع في المستقبل.

وحضر هذا اللقاء الدكتور محمد صالح المعالج، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة وعبد الحق حايف، مدير مكتب المدير العام.

معرض تونس الدولي للكتاب رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد ولد أعمر محمد رشاد الثقافة والعلوم ألكسو

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