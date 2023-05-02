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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير اقتصادي: مصر توفر فرصا استثمارية مثيرة للاهتمام

صدى البلد

تعد مصر الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان في الشرق الأوسط وثالث أكبر اقتصاد أفريقي، وعلى الرغم من وجود أوجه قصور، خاصة في الحرية الاقتصادية، إلا أن البلاد تُظهر فرصًا قوية لتكون النمر الاقتصادي للمنطقة، وفقًا لتقرير اقتصادي.

ويحتل الاقتصاد المصري المرتبة 41 في العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي. حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد (وفقًا لتعادل القوة الشرائية) هنا أقل من 17 ألف دولار، ما يضع مصر في المرتبة 93 على مستوى العالم. وقال عارف عزرائي بن محمد كمال، المحلل المالي في جولدن بروكرز "من ناحية أخرى، كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو".

تمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي %55، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة. كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة %12 المتبقية.

مع تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو %5 إلى %6 سنويًا. ثم تسبب كوفيد في تدهور الاقتصاد المصري بنحو %3.5 في عام 2020 و %3 أخرى في عام 2021. وفي العام الماضي فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادي لمصر. ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ويوفر الوضع الاقتصادي عددًا من الفرص لتنميتها الاقتصادية، خاصة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي العام الماضي. "في مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بالإصلاحات التي تشمل تقليص أثر الدولة في الاقتصاد، وفقًا لرويترز.

تقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة بالقاهرة. المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر EGX 30 الذي يضم أسهم 30 شركة. ويملك البنك التجاري الدولي المصري الحصة الأكبر (%32.3). كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، أو فروعها المصرية، مثل بنك أبوظبي الإسلامي أو كريدي أجريكول، في البورصة. ولكن يمكننا أيضًا العثور على شركات اتصالات أو شركات صناعية هناك. ارتفع مؤشر EGX 30 بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات في بورصة القاهرة. هناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها بناءً على تاريخ الاستحقاق، ويتم تقديم أدنى تقدير من خلال السندات الليلية، ما يزيد قليلاً عن %18 سنويًا، في حين يتم تقديم أعلى عائد من خلال السندات ذات الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات، عند حوالي %25 سنويًا. وتحمل السندات الحكومية ذات العشر سنوات فائدة بمعدل يقل قليلاً عن %24 سنوياً.

شركة جولدن بروكرز المحدودة هي وسيط دولي يجمع بين التكنولوجيا الحائزة على جوائز والتي تمكن المتداولين المحترفين والأفراد على حد سواء من الوصول إلى أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم من خلال خدمة عملاء مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر جميع المناطق الزمنية الرئيسية، مما يوفر تجربة تداول مثالية. 

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