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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجيش السوداني: الموقف العملياتي مستقر.. ومستمرون في تمشيط الخرطوم

السودان
السودان

 

قال العميد نبيل عبدالله، المُتحدث باسم الجيش السوداني، إن الموقف العملياتي مُستقر بجميع أنحاء السودان، خلال الوقت الراهن، مُؤكدًا استمرار عمليات التمشيط في مناطق مُختلفة من العاصمة الخرطوم.

 

وأوضح "عبدالله"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المُختلفة في بلاده تشهد هدوءًا تامًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن موقع مطار الخرطوم القريب من الاشتباكات، يُصعب عملية استئناف العمليات الملاحية بالمطار، مُشيرًا إلى أن عمليات الجيش لم تتوقف بالمناطق الحيوية في العاصمة الخرطوم.

وأشار إلى أن الميليشيات حشدت أعدادًا كبيرة خلال العامين الماضيين، وأكد أن حدة الهجمات التي شنتها الميليشيات انخفضت مع اليوم الرابع للاشتباكات، مُشيرًا إلى أن الجيش تمكن من تدمير مقرات الميليشيات بالعاصمة الخرطوم كافة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

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