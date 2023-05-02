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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يمشط مناطق الاشتباكات بالخرطوم

السودان
السودان

قال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الخرطوم، إن نزول قوات الاحتياطي المركزية بالعديد من المواقع في الخرطوم، أسهم بدوره في عودة نمط الحياة الطبيعي خلال الساعات القليلة الماضية بالعاصمة.

وأكد  انخفاض أعداد عمليات النهب التي كانت قد شهدتها عدة مدن على مدى الأيام الماضية.

وأوضح أن  الساعات الأولى من الصباح شهدت تحليقًا جويًا لطائرات تابعة للجيش السوداني، بالإضافة إلى عمليات تمشيط مُستمرة لعدد من المواقع التي كانت قد شهدت مواجهات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأشار إلى أن إندلاع  الاشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني .

 

وأضاف؛ أن هناك ترحيب من المواطنين بعمليات التمشيط التي قام بها الجيش صباح اليوم، خاصة في مناطق جنوب الخرطوم، والتي شهدت على مدى الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة بين الطرفين ؛ مشيرا إلى حالة من الهدوء داخل العاصمة السودانية الخرطوم، تبعتها عودة تدريجية لنمط الحياة الطبيعي، و شهدت المدينة حركة طبيعية بالمراكز التجارية والمخابز والمحلات..


 

اشتباكات عنيفة الدعم السريع الجيش الخرطوم الجيش النظامي

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