اليوم.. عزاء مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

رحل أمس الأثنين الفنان مصطفى درويش بعد تعرضه لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب وسيقام عزاء الفنان مصطفى درويش مساء اليوم، عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

وكتب الفنان الراحل مصطفى درويش، قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هو انا بس اللي مابقتش عارف أنام".

مصطفي درويش، كان قد عاش حالة من النشاط الفني خلال شهر رمضان 2023 بعد مشاركته في عدد من الأعمال نستعرضها في السطور التالية..

كامل العدد

مسلسل كامل العدد كان من آخر الأعمال التي عرضت للفنان مصطفي درويش ، وحققت نجاحاً كبيراً سواء علي المستوي الفني او النقدي .

مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وجسد الراحل مصطفي درويش خلال الاحداث شخصية والد ابناء دينا الشربيني وطليقها .

إكسلانس

كما شارك أيضا مصطفي درويش بمسلسل إكسلانس ، الذي عاد من خلاله محمد سعد إلي الدراما التليفزيونية .

مسلسل إكسلانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.