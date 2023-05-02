السفير الأوكراني في بريطانيا يكشف عن سبب غريب لتأخير هجوم الربيع

قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو اليوم الثلاثاء إن الطقس يعرقل هجوم الربيع الذي طال انتظاره في أوكرانيا، حتى مع إشارة كبار المسؤولين في كييف إلى أن الاستعدادات وصلت إلى مرحلتها النهائية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

ذكر بريستايكو لشبكة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء: "أولاً ، نحن لا نرسل إشارات إلى الروس عندما نبدأ، وثانيًا ، الطقس حتى الآن لا يسمح للدبابات الثقيلة بالتحرك، لوجود طين الربيع كالمعتاد ".

وأضاف بريستايكو أنه فهم أن أوكرانيا تلقت الآن 98٪ من كل ما طلبته لهذا الهجوم المضاد، حيث يواصل الحلفاء الغربيون التعهد بتقديم المساعدة العسكرية والدعم لكييف.

تستعد أوكرانيا لهجوم الربيع على الأرجح في الأراضي الجنوبية.

عند إطلاقه، سيشكل تحولًا كبيرًا في الصراع الشاق.

وردا على سؤال إلى أين تتجه الحرب ، قال بريستايكو: "لهذا السبب نحاول القيام بهذا الهجوم . ولكن هناك الكثير من الأمل في هذه الحرب".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الجمعة إن خطط الهجوم المضاد أوشكت على الاكتمال.

وأضاف ريزنيكوف: "الاستعدادات [للهجوم المضاد] تقترب من نهايتها".

ذكر "بالمعنى العالمي ، نحن جاهزون في وضع النسبة المئوية العالية. السؤال التالي متروك لهيئة الاركان .. حالما تكون مشيئة الله والطقس وقرار القادة سنفعل ذلك ".