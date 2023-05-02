شقيق الفنان مصطفى درويش يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

نقلت فضائية العربية، أن الوسط الفني شهد حالة من الحزن بعد الرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش عن عمر 43 عاما إثر أزمة قلبية .

وقال حاتم درويش الشقيق الأكبر للفنان الراحل مصطفى درويش أن شقيقه كان يعاني من الأرق لكنه صعد لاستكمال نومه بعد تناوله وجبة الإفطار وسرعان ما شعر فجأة بألم في الصدر وصعوبة في التنفس حتى توفى.

الأرق وقلة النوم

وتابع التقرير أن خبر وفاة مصطفى درويش سبب صدمة لمتابعيه، خاصة أنه كان يمازحهم عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة من وفاته، موضحا أنه كان يعاني من الأرق وقلة النوم نتيجة تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي