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نجوم خطفهم الموت في عز الشباب| مصطفى درويش الأحدث.. وهيثم زكى وعلاء ولى الدين الأشهر

مصطفى درويش
مصطفى درويش

جاءت وفاة الفنان مصطفى درويش  بمثابة مفاجأة للوسط الفنى خاصة أنه لم يكن يعاني من شيء وهو ما دفع الكثير يتذكرون نجوما رحلوا عن عالمنا فى عز شبابهم وفجأة بدون سابق أنظار.

ويرصد موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين رحلوا في عز شبابهم.

مصطفى درويش

رحل الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما حيث تعرض لتوقف مفاجئ فى عضلة القلب حسبما كشفت الفنانة نهال عنبر فى تصريح خاص لـ "صدى البلد".

وأعلن “هاني درويش” وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مصطفى درويش 

وكتب هاني درويش «البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

آخر أعمال مصطفى درويش


وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة. 

جورج الراسي

رحل جورج الراسي بهذا الحادث، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي  شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

وكشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

هيثم أحمد زكى

حالة حزن وصدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ما جعله حديث السوشيال ميديا، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الصدمة في وفاة هيثم أحمد زكي، هي موته فجأة دون تدهور حالته الصحية ومكوثه بالمستشفى لفترة، حيث توفى في شقته بمدينة 6 أكتوبر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي.

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تبين أن الراحل هيثم أحمد زكي، خرج في الصباح متجها إلى صالة الجيم المتواجدة بالقرب من منزله وعقب انتهائه من أداء تمريناته المعتادة توجه للعودة إلى المنزل وشاهده أفراد أمن المدينة.

وعقب مرور ساعات خرج هيثم أحمد زكي، مرة أخرى من منزله الى الصيدلية وكانت ملامح التعب والإرهاق تتضح على وجهه، فسأله أفراد الأمن لتقديم المساعدة إلا أنه أخبرهم بأنه يشعر ببعض الإرهاق وسيذهب إلى الصيدلية، وحال دخوله الصيدلية أخبر الصيدلي بشعوره ببعض الإرهاق ومغص في البطن، فأعطاه الصيدلى حقنة مسكن وغادر متجها إلى منزله، حتى غيبه الموت.

غنوة شقيقة أنغام

كتبت النهاية لحياتها على يد حادث سير، لينتهي مشوارها الفني قبل أن يبدأ، فتاريخ غنوة ابنة الموسيقار محمد علي سليمان، وشقيقة الفنانة أنغام في مشوار الفن مسلسل واحد وهو"الأب الروحي"، وعدد من الأغنيات المنفردة.

وعلى الرغم من أن غنوة صاحبة الـ 30 عامًا من عمرها، أم لطفل يدعى ياسين مازال في الـ 5 من عمره، من عائلة فنية إلا ان دخولها للفن جاء في وقت متأخر، وعندما اتيحت لها الفرصة توفيت وعملها الوحيد لا يزال يعرض على الشاشات.

غنوة 

عماد الدين على

لم تكن غنوة هي الأولى في عائلتها الفنية التي ترحل في عمر الشباب، فسبقها عمها عماد الدين علي سليمان شقيق والدها الموسيقار محمد علي سليمان، واسمه الفني عماد عبد الحليم.

كانت المرة الأولى التي وقف فيها عم الفنانة "أنغام" على خشبة المسرح عام وعمره 12 عامًا، وحينها سمعه عبد الحليم حافظ وتبناه فنيًا، وبعد وفاة العندليب الأسمر قام عماد بتجسيد دوره في مسلسل العندليب الأسمر مع الفنانة فردوس عبدالحميد.

وفي أكتوبر من عام 1995 توفي عماد وعمره 35 عامًا فقط، وبمسيرة فنية ليست معروفة للكثيرين.

عامر منيب

4 أفلام و12 ألبوما غنائيا تلك هي الثروة التي خلفها وراءه المطرب الراحل عامر منيب لأبنائه الثلاثة وجمهوره، الشاب الذي أنهى حياته السرطان في الـ 48 من عمره، ليكون وجوده في عالم الفن أشبه بسحابة صيف دخلت إلى عالم الفن عام 1990، وانتهت رحلته في المجال عام 2011، تاركًا بصمة وسمعة طيبة تخلد ذكراه.

ميرنا المهندس

تأثرت الجماهير برحيل الفنانة ميرنا المهندس، لوفاتها في عمر صغير بعد معاناة مع المرض اللعين، كانت بدايتها الفنية عام 1993 في فيلم "مستر دولار"، ومن بعده أدت عددا من الأعمال الفنية التليفزيونية منها "الإمام الغزالي" و"أرابيسك" و"مباراة زوجية" و"عابد كرمان" و"بره الدنيا،" وغيرها.

حاصرتها المشاكل الصحية من سرطان بالقولون أدى إلى استئصاله، ومشاكل في النخاع الشوكي أسفر عن إصابتها بنزيف في الرئة، لتتوفى عام 2015.

علاء ولى الدين

في الـ 40 من عمره حمل الفنان علاء ولي الدين بهجته وابتساماته ورحل عن الدنيا بشكل مفاجئ، وعلى الرغم من رحيله ومشواره الفني الذي يعد على أصابع اليد إلا أنها بصمته كانت أطول من عمره، من بينها فيلم "الناظر" و"عبود على الحدود" ومسرحية"ألاباندا"، لتنتهي حياة علاء ولي الدين عام 2003.

علاء ولى الدين
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