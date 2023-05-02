أهان الزمالك وعايز الرد في60 دقيقة.. مرتضى منصور يعلق على خطاب اتحاد الكرة

علق مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي خطاب اتحاد الكرة المصري بشأن موقفه النهائي من خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اتحاد الكرة بقالة 60 يوم مش قادر ينفذ عقوبة علي لاعب أهان نادي الزمالك وجماهيره وبيطلب أرد عليه خلال 60 دقيقة !

وكان الزمالك قد أعلن أمس اعتذاره عن خوض مباراة السوبر المصري امام الاهلي في الامارات بملعب محمد بن زايد يوم ٥ مايو المقبل

وأعلن الزمالك رفضه التام لخوض محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي المباراة في ظل قرار لجنة الانضباط بإيقافه ١٢ مباراة.