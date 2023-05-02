عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي يقدر دور عمال مصر في بناء الوطن

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حزمة قرارات جديدة خلال احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

 

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس السيسي يثبت ويؤكد يومًا بعد يوم انحيازه لعمال مصر الشرفاء، الذين صنعوا المعجزات، وعبروا بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، بعدما أحدثوا تنمية شاملة في كافة أرجاء الوطن ساهمت في تقدمه ونهوضه.  

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات عمال مصر، وتقدر دورهم العظيم في بناء الوطن وتدشين الجمهورية الجديدة، وما يواجهونه من صعوبات، مشيرة إلى أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو يعمل جاهدًا على تذليل العقبات التي تواجههم.

 

وأوضحت النائبة، أن قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، قرار عظيم يؤكد إنسانية القيادة السياسية، ويبث الطمأنينة في قلوب العمال.
 

عمال لرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تنمية شاملة القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

ترشيحاتنا

بكتريا سامة تهدد منتجات كادبوري| سحبها من الأسواق البريطانية

وزير العدل يعلن انتهاء صياغة قانوني المرافعات الجديد والمطالبات البسيطة.. تفاصيل

ارتفاع التضخم في دول اليورو عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ