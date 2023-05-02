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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاة استسقاء ودعاء من كنيسة مدينة خايين الإسبانية لنزول الغيث

صلاة الإستسقاء
صلاة الإستسقاء

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، قيام الأهالي في مدينة خايين الإسبانية بصلاة الاستسقاء بسبب بلوغ درجة الحرارة مستوى قياسيا في البر الرئيسي لكل من إسبانيا والبرتغال خلال شهر أبريل الماضي، إذ تضرب البلدين موجة حر مبكرة على غير المعتاد خلال هذه الفترة من العام. وهذه ثاني صلاة استسقاء تعرفها خايين منذ سنة 1949 بحسب أبرشية المقاطعة.

وقبل أسبوع بلغت درجة الحرارة في مطار مدينة قرطبة يوم الخميس 38.8 درجة، أما أعلى درجة حرارة شهدها شهر نيسان في كامل إسبانيا فقد سجلت في جزر الكناري القريبة من السواحل المغربية سنة 2013، عندما بلغت درجة الحرارة 40.2 درجة.

وكانت موجة الحر المبكرة وغير المعهودة مدفوعة بكتلة هواء حار وجاف من إفريقيا. وأثارت درجات الحرارة الحارقة التحذيرات بشأن مخاطر اندلاع حرائق الغابات وتفاقم مشكلة الجفاف، التي دفعت بعض المزارعين الإسبان إلى عدم البذر هذا العام.

 

 تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية

وتعد إسبانيا أول بلد مصدر لزيت الزيتون في العالم ومصدر رئيسي للخضروات والفواكه في أوروبا، ويقول الخبراء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يدفع نحو حدوث تكرر ظواهر متطرفة للطقس، مثل موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات.

إسبانيا والبرتغال صلاة استسقاء أعلى درجة حرارة درجة الحرارة اسبانيا

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