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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مبشر.. جنرال كبير بالجيش الأمريكي يتنبأ بموعد انتهاء حرب أوكرانيا

مارك ميلي
مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، إنه من غير المرجح أن ينتهي الصراع بأوكرانيا في عام 2023.

وفي مقابلة مع “فورين أفيرز” الأمريكية، قال ميلي، إن "تحقيق الأهداف السياسية لأي من الجانبين سيكون صعبًا للغاية. لا أعتقد أن هناك فرصة لحدوث ذلك هذا العام".

وفي وقت سابق، قال ميلي، إن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.

وأضاف: "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".

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واعترف ميلي، بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع أي تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.

وقال: “على عكس فترة الحرب الباردة، عندما كانت هناك مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، هناك الآن ثلاث "قوى عظمى" في العالم، وهي أمريكا وروسيا والصين”.

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