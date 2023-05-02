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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة لتقسيم أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن تقسيم أوكرانيا بين روسيا وبولندا سيكون خيارًا معقولًا لحل النزاع.

وقال ريتر: "من الضروري إعطاء أوكرانيا الغربية لبولندا. بصراحة، هذا هو الشيء الأكثر منطقية الذي يمكن القيام به. يجب أن تخرج من المعادلة. اجعلها مشكلة بالنسبة لبولندا وأوروبا. هذه ليست مشكلة بالنسبة روسيا. إذا أزلت أوكرانيا الغربية من الصورة العامة، فأنا متأكد من أنه سيكون هناك سلام، لأنهما شعب واحد، لهما نفس الثقافة والتاريخ”.

وأضاف: “يمكن للكثيرين أن يتخيلوا أن شخصًا ما من ولاية ألاباما سيتصالح مع سكان نيويورك بعد الحرب الأهلية (1861-1865). فعلنا ذلك. لماذا؟ لأننا جميعًا أمريكيون”.

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وقال ريتر، إنه “لطالما كانت أوديسا وكييف وخاركيف ودنيبروبتروفسك جزءًا من الحضارة الروسية التي تتجاوز حدود روسيا نفسها”.

وأوضح أنه “سيعيش السكان في هذه المناطق في وئام مع الشعب الروسي بعد انتهاء الصراع”.

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