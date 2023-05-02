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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الروسية.. ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

ضابط مخابرات بريطاني
ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن كارثة تهدد اوكرانيا

قال ضابط المخابرات البريطاني السابق، فيليب إنجرام، إن ضربات القوات الجوية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في أوكرانيا قد تؤثر على استعداد الجيش الأوكراني للقيام بأعمال هجومية.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قال إنجرام: "الهجوم يؤكد أهمية مستودعات الذخيرة ومنشآت الصناعة الدفاعية. ربما يكون قد أثر على العمل التحضيري للقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم المضاد".

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وأوضح أن الطيران الروسي ضرب مؤسسة رئيسية شاركت في اختبار الصواريخ الأوكرانية المضادة للسفن "نبتون"، وكذلك صواريخ "ألدر إم".

في الأول من مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هجوم صاروخي واسع النطاق بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت مجمع صناعي عسكري أوكراني.

القوات الجوية الروسية أوكرانيا الجيش الأوكراني روسيا

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