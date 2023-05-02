إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مباراة السوبر المصري

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موعد سفر نادي بيراميدز الي الامارات لخوض مباراة السوبر امام الاهلي.

وكتب مهيب عبر خلال حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" خطاب اتحاد الكرة المرسل إلى نادي بيراميدز لإبلاغه رسميا بالمشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي، موعد السفر إلى الإمارات غدا الأربعاء في السادسة مساء ".

شهدت الساعات الأخيرة فى أزمة مباراة السوبر المصري المقرر لها الجمعة المقبل كواليس مثيرة انتهت بتحديد طرفى المباراة بين الأهلي و بيراميدز بعد اعتذار الزمالك رسميا عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا .