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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلبت عليا المواجع| شاهد بكاء الفنانة روجينا بعد عرض كواليس مسلسل ستهم

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا

تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن السيدات.

 

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعي نزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعد المشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاء الناس"

 

معاناة هؤلاء السيدات

 

ونوهت روجينا أن مهما جسدت ومثلت لن تصل لمعاناة هؤلاء السيدات، قائلة: "أشكر الأستاذ رؤوف عبد العزيز صاحب الفكرة وهي كانت فكرة صعبة لكن أنا دائما أحب التحدي، وأنا خوفت في البداية ولكن بعد ذلك قررت ان الممثل دائما ما يحتاج لدور صعب عشان يقول أنا موجود". 

روجينا مسلسل ستهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رمضان تامر امين

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