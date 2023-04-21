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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالا بستهم .. روجينا وابنتها ضيوف بوسي شلبي فى عيد الفطر

روجينا فى دور ستهم
روجينا فى دور ستهم

تحل الفنانة روجينا ضيفة على المذيعة بوسي شلبي ، خلال أيام عيد الفطر المبارك عبر قناة ten ، للاحتفال بنجاح مسلسل ستهم ، والذى عرض خلال شهر رمضان . 

ومن المقرر ان تظهر الفنانة روجينا برفقة ابنتها ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن . 

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أبطال مسلسل ستهم 

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وسلوي عثمان ، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان،  بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

وكانت قد أشادت نقابة المهن السينمائية بفريق عمل مسلسل "ستهم"، بطولة النجمة روجينا، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، خلال الحلقات الماضية

 

بوسي شلبي روجينا إيمان العاصي سلوي عثمان اياد نصار نقابة المهن السينمائية

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