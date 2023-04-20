إيمان العاصي: كل أبطال جعفر العمدة كان هدفهم النجاح

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن كواليس مسلسل “جعفر العمدة”، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي.

وقالت إيمان العاصي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “كواليس مسلسل جعفر العمدة كانت مريحة للغاية، وفي الحقيقة كنت سعيدة ومستمتعة بوجودي وسط كل هؤلاء النجوم المشاركين فى العمل، فكان الحب المسيطر على الكواليس، وكان هدفنا جميعا تحقيق النجاح بعيدًا عن أي مشاكل وتوتر”.

وأضافت: “وجود كل هؤلاء الأبطال والنجوم فى العمل جعله متنوعًا وأصبح له جاذبية خاصة”.

وتألقت إيمان العاصي في شخصية "دلال"، حيث تشهد جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، حلقة تلو الأخرى، بعد ما انكشف الخط الدرامي للأحداث، وتبين أنها كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة "جعفر العمدة".

مسلسل "جعفر العمدة"، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من بطولة: محمد رمضان، وإيمان العاصي، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدي بدر، وأحمد فهيم، ودعاء حكم، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وجوري بكر، ولما كتكت، وطارق النهري، وأحمد عبد الله.