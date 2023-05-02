رغم رسائل التهدئة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجوم كبير على غزة

أكد موقع "اللا" العبري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن هجوم كبير على غزة، وذلك في أعقاب وابل من الصواريخ أطلقت من القطاع اليوم الثلاثاء على مستوطنات الغلاف، ردا على استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال.

وقال الموقع العبري، في تقرير له مساء الثلاثاء، إنه بالرغم من أن هناك رسائل تهدئة التي وصلت إلى تل أبيب من بعض الأطراف الفاعلة، لكن جيش الاحتلال يستعد للرد على إطلاق 26 صاروخا على مستوطنات الغلاف.

وبحسب الموقع فإن التكهنات تنتشر حول الهجوم المخطط له في ضوء انتقادات لاذعة من التحالف والمعارضة وسكان مستوطنات، في الوقت نفسه، مما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستعداد لامتصاص هذا الغضب.

يشار إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، تم رصد ست قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، ودوت صافرات الإنذار باللون الأحمر في مستوطنة كيسوفيم المحيطة بغزة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه كان هناك عمليات إطلاق فاشلة من قطاع غزة، مشيرا إلى أن بعض القذائف سقط بالقرب من السياج الحدودي داخل الأراضي المحتلة.