برشلونة يعلن مغادرة المدير الرياضي ماتيو أليماني

أكد نادي برشلونة الإسباني، مغادرة المدير الرياضي ماتيو أليماني للنادي، بنهاية الموسم الحالي.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله رحيل أليماني عن النادي يوم 30 يونيو، لبدء مشروع احترافي جديد، رغم أن عقده يستمر مع النادي حتى 2024.

وأكد برشلونة بأن رئيس خوان لابورتا، وافق على مغادرة أليماني، بعد تأكيد الأخير أن يكمل عمله مع النادي فيما يخص فترة الانتقالات الصيفية كاملة، إضافة لأن يتم استشارته عندما يطلب النادي ذلك.

وعمل أليماني تحت رئاسة لابورتا، وأسهم في إتمام العديد من الصفقات للفريق رغم أزمات النادي المادية، على رأسهم التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ.

وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية انتقال أليماني للعمل كمدير رياضي لنادي أستون فيلا الإنجليزي.