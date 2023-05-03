ضياء رشوان: الحوار الوطني سيليق بمصر والجلسات الافتتاحية ستكون بحضور وزخم كبيرين|فيديو

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن افتتاح الحوار سيليق بهذا البلد والدعوة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وستكون الجلسات الافتتاحية بحضور وزخم كبيرين يضم رؤساء أحزاب وقيادات عمل أهلي وشخصيات عامة، ومفرج عنهم من السجون الذين سيلقون كلمات.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه سيكون هناك عرض مقرري اللجان للمناقشة في الجلسات وسيكون هناك فرصة ثانية للأحزاب السياسية الرئيسية لتتلو الكلمات الافتتاحية".

اختيار هذا الموقع لأسباب لوجستية

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه مجرد إعلان عن بدء الحوار الوطني في أرض المعارض في مدينة نصر، وتم اختيار هذا الموقع لأسباب لوجستية تتعلق بقربه الجغرافي للجميع.