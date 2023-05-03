بإطلالة كاجوال.. مي عمر تخطف الأضواء عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابيعها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة كاجول متميزة، مرتدية بنطلون جينز مقطع وبليزر أبيض ونضارة شمسية سوداء وأكملت أناقتها بإكسسورات فضية اللون واعتمدت علي الميكب الترابي الذي أبرز جمال وجهها.

من جانب آخر، كشف محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسلاً جديدًا سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

ورد محمد سامي على سؤال: “هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثان لـ أي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.